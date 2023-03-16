在傳統習俗當中，亡者所留下來的「手尾錢」可以帶給親人福氣。一位女網友發文指出，自己日前不小心把媽媽的手尾錢花掉，一想到媽媽留給她的祝福就這樣沒了，覺得非常難過；文章曝光後引發熱議，許多網友紛紛暖心留言安慰她。

一位女網友在論壇「Dcard」發文表示，媽媽過世三年了，她一直都把當時收到的手尾錢放在紅包袋裡，怎料日前突然找不到，所以請認識的老師幫忙看，而老師稱已經不小心被她花掉了，但她根本想不起來是什麼時候花的，「先不管禁忌問題，只是一想到媽媽留給我的祝福就這樣沒了，我真的好難過…」。

原PO透露，會對拿紅包袋裡面的錢沒印象，是因為她也會把公司發的獎金丟進同個櫃子裡，而獎金也是用紅包袋裝，「懶得領錢就優先從裡面抽現金，所以才會覺得高機率是我不小心花掉了」。

至於老師本來就是原PO認識的朋友，「我也是快把我家翻過來走投無路了才去問老師，我個人的經驗是覺得滿靈的啦！也許有一些人不信也沒關係，尊重每個人的看法」。

文章曝光後引發熱議，許多網友暖心回覆「媽媽幫你解決那時的當務之急」、「會把他花掉代表你有需求，媽媽就算離開了也想滿足你的所需，就當成是媽媽的心意，不要想太多，祝福可以留在心裡陪伴妳」、「媽媽：這小孩亂花錢，幸好有留錢給她」、「錢錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀陪伴你了」、「媽媽看到會說沒關係的啦，抱抱妳」。