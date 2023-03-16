中國大陸促成伊朗、沙烏地阿拉伯復交後，阿富汗重建問題能否解決也成各界焦點。中國大陸外交部阿富汗事務特使岳曉勇表示，伊朗跟沙國恢復外交是中方外交的典範，只要是有利阿富汗問題的和平重建和穩定的，中方都積極參與。

岳曉勇接受大陸「觀察者網」專訪時指出，2021年8月15日美國倉皇撤出阿富汗之後，國際社會一直呼籲，美國應該對阿富汗的重建、對減緩阿富汗因外國軍事佔領所經受的破壞、人民所遭受的苦難，承擔主要責任。「我們現在看到的，美國只是搞一些敷衍。」

「只要是有利於阿富汗問題的和平重建和穩定的，中國都積極參與。」岳曉勇強調，中方自始至終堅持「阿人主導，阿人所有」，要尊重阿富汗人民自主應對挑戰和問題的能力，不會動輒就去干涉一個國家的內政；希望阿富汗通過自己的努力，在平等和互相尊重的基礎上，與鄰國、與地區國家、與國際社會一起努力，實現獨立自主、和平穩定重建和發展。

他認為，中方長期堅持與世界各國一起，推進共同構建人類命運共同體，促進和平發展合作。推動伊朗和沙國恢復正常關係，是中方外交一個很好的範例。同樣，中方認為，推動阿富汗由亂及治，不僅對阿富汗有利，對鄰國和地區發展也是有利的。

岳曉勇還稱，即使阿富汗鄰國國情各有各的不同，但在促進阿富汗和平穩定和重建這個問題上，各方利益和主張總體上是一致的。中方也同樣支持其他機制在解決阿富汗問題進程中的建設性作用。比如說上合組織就有阿富汗聯絡小組，還有「莫斯科模式」等。

岳曉勇強調，阿富汗目前正處在由亂及治的一個關鍵階段，國際社會以及地區國家和鄰國都應該本著「阿人所有、阿人主導」的原則，本著促進阿富汗和平穩定重建的原則，本著不要去干涉內政，不要搞地緣政治，不要搞外部干涉，更不能搞侵略占領的原則。

他表明，各國一起，在平等和相互尊重的基礎上，促進阿富汗的和平與重建。中方願意與各方一起來做好地區的合作，中方也積極參加其他有利於促進阿富汗的和平穩定重建的努力。