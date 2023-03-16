胰臟癌被稱作「癌王」，是令人聞之色變的癌症，腎臟科醫師洪永祥指出，每年胰臟癌約2千多例，死亡也是2千多例，「發生率幾乎等於死亡率」。胰臟癌很難早期發現且復發率高，第1期、第2期「5年存活率」只有34％；提醒民眾出現黃疸、腹瀉、上腹疼痛、體重減輕等症狀，千萬不可輕忽。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中指出，一位60多歲女性在半年內掉了10公斤，孩子擔心她身體出狀況，替她安排健康檢查。醫師看她眼白呈現淡黃色，建議她再自費多做一個項目，結果在她的胰臟頭發現了一個2.5公分的腫瘤。

陳榮堅指出，胰臟癌不像胃癌、大腸癌可以先切片化驗，確定癌症再開刀；胰臟的話必須穿破腸子、胃，再到胰臟切片。該名婦人腫瘤長在胰臟頭，開刀則要切胃的遠端、十二指腸、胰臟頭、膽管及膽囊，最後取出腫瘤確定是胰臟癌。

外科醫師江坤俊說明，胰臟癌第1期、第2期「5年存活率」只有34％；第3期降至17％；第4期剩下7％。提醒民眾若消化不良、腹部不舒服，不一定是腸胃不好，可能是胰臟出問題。