符合每兩年一次糞便潛血檢查資格的民眾，可持健保卡到醫院或衛生所領取篩檢工具，回家採集糞便後再送回，流程簡單又沒有任何不適。（國健署提供）

大腸癌連續15年蟬聯癌症發生人數之首。目前國內補助50到74歲民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查，有助於早期發現大腸癌。藝人何豪傑笑說，很多人不知道政府有補助大腸癌篩檢，「這比新冠肺炎快篩還簡單！」凡是符合資格的民眾，可持健保卡到醫院或衛生所領取篩檢工具，回家採集糞便後再送回，流程簡單又沒有任何不適。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，國內每31分14秒就有一人罹患大腸癌，研究顯示，每兩年定期接受糞便潛血篩檢，可降低約3成的晚期大腸癌發生率和死亡率；檢查前不需要禁食，只要採集小小一管糞便，就有機會早期發現大腸癌或息肉！

中華民國大腸直腸外科醫學會秘書長賴正大說明，糞便中驗出血液反應暗示著可能有息肉或腫瘤，但仍需進一步以大腸鏡檢查，如發現息肉應及早切除，以免逐漸增生、變異而引發大腸癌；很多民眾擔心切除息肉會疼痛、流血或出現併發症，其實風險遠低於千分之1，不須太過擔心。

今年52歲的何豪傑已符合糞便潛血檢查補助資格，他與太太平時會自費做健康檢查。他說，自己曾接受大腸鏡檢查並割除息肉，實在花了不少錢，後來得知政府有補助50到74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，如果篩檢陽性再去做大腸鏡檢查，健保都有給付，忍不住大呼「如果早知道有這些措施，可以省很多錢！」

因為生活作息和飲食習慣，加上曾經長過息肉，何豪傑難免擔心自己罹患大腸癌。他最近聽聞藝人朋友割過息肉又長出好幾顆，更加堅信「不要鐵齒」，既然政府有補助，就好好利用，每2年做一次糞便潛血追蹤檢查。

林莉茹指出，大腸癌發生率男性是女性的1.5倍，但男性篩檢人數卻比女性少20萬，反映出男性篩檢意願較低。賴正大認為，國內四癌篩檢中有兩項是針對女性，可能因此女性較容易接觸到篩檢相關資訊，且部分男性觀念認為內診是害羞、羞恥的，甚至不願提起症狀，可能因而錯失篩檢機會。