加食延暢再加碼！17日起憑演唱會票根加碼送50元商圈夜市優惠券。（柯宗緯翻攝）

歌迷憑票即可至12處指定捷運站兌換50元商圈夜市優惠券。（柯宗緯翻攝）

高市2月至4月陸續有逾20場演唱會，超過40萬歌迷齊聚高雄，高市府跨局處推出「加食延暢」優惠方案搶攻演唱會經濟，今（16）日再宣布配合即將登場的BLACKPINK、阿妹、五月天及大港開唱等演出，憑演唱會門票即可兌換50元商圈夜市優惠券，17日起在12處指定捷運站開放兌換。

「加食延暢」其中一環，經發局與合作餐飲店家的「高雄夜Chill處」帶動營業額成長6成，經發局長廖泰翔表示，「加食延暢」成功帶動在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點營業額，因應3月起將有多場大型演唱會在高雄演出，預計吸引超過40萬歌迷。

經發局加食延暢商圈夜市優惠券活動計45處合作商圈夜市加入。（柯宗緯翻攝）

廖泰翔指出，歌迷其中逾半來自外地，特別規畫演唱會版的商圈夜市優惠券，力邀歌迷到高雄45處特色商圈及夜市消費或續攤，範圍從市區到郊區，包括六龜、美濃、鳳山中華街等，每張票可兌換面額50元的商圈夜市優惠券1張，使用期限至今年5月31日，歡迎歌迷到高雄聽演唱會，同時逛商圈夜市。

經發局配合加食延暢推出商圈夜市優惠券，3月17日起上午10時起在12處捷運站開放兌換。（柯宗緯翻攝）

此外，為鼓勵歌迷搭乘大眾運輸，這次活動規畫在高雄捷運12座車站設攤兌換，除轉乘大站，也特別納入旅宿業聚集區域、鄰近商圈夜市的重點車站，如新堀江、中央公園、長明、六合、南華、興中、光華、瑞豐及鳳山中華街等商圈夜市都鄰近捷運站。

經發局加食延暢商圈夜市優惠券活動計45處合作商圈夜市加入。（柯宗緯翻攝）

大高雄市觀光商圈總會長王文雄指出，市府先前於疫情期間所推出的商圈夜市券，帶動合作店家營收平均成長3至5成。這次又配合在高雄舉辦的多場演唱會發放優惠券，各大商圈期待再創更多商機，活絡在地經濟。