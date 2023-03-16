身兼民進黨主席的副總統賴清德昨天完成總統黨內初選登記，台南市議會民進黨團今天舉行「台南a市長、台灣a總統」記者會，表達黨團一致團結挺賴清德選總統，台南本命區鄉親將是賴的最堅強後盾，喊出「台南大贏、台灣就贏」。

民進黨團今天團結挺賴清德選總統，由黨團總召郭鴻儀、幹事長蔡筱薇、副總召陳秋宏、市議員沈震東、林依婷、蔡蘇秋金、謝舒凡、黃肇輝、陳秋萍、李偉智、周嘉韋、陳碧玉、余柷青、李啟維由父親李文正代表到場，除支持賴清德角逐總統大位，也預祝明年「賴總統」凱旋回娘家。

民進黨團總召郭鴻儀指出，賴清德昨已完成總統初選登記，賴副從台南出發，一路從國代、立委到市長，後來當行政院長到副總統，台南市民始終是他的後盾；2022民進黨大選失利，賴承擔黨主席重任，贏得南投立委補選，反轉基層信心。

郭鴻儀說，目前黨內氛圍凝聚共識早已「定於一尊」，黨團一致挺賴參選2024台灣總統；蔡筱薇說，賴清德用心建設台南，市民都感受得到；陳秋宏說，賴在2014年連任台南市長拿下72.9％得票率，台南市民對他選總統有高度期待；蔡蘇秋金說，台南本命區不受政治手段影響，相信將由賴帶領重新出發；周嘉韋也說，台南團結就能贏；李偉智說，台南贏、全國就會贏。

民進黨團指出，台南為賴清德政治生涯發跡地，除擁有超高人氣更有「賴神」稱號，他一手擘畫台南升格為六都，2024問鼎總統大位，台南市百萬鄉親絕對是最堅強後盾，「Team Taiwan挺台灣」，台南準備好了。