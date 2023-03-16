政治人物出現在鏡頭前的形象，一般來說都給人比較嚴肅、正經，但台南市長黃偉哲卻發出一張「屁屁照」，俏皮的模樣引發網友熱議，甚至還有網友關心市長是不是閃到腰，十分逗趣。

黃偉哲引起討論的照片，是一張以屁屁面對鏡頭的姿勢。黃偉哲左手撐在欄桿上，整個人趴在遊艇上，有如是臥佛的背面照。由於與一般政治人物比讚、大合照的印象落差實在太大，立刻產生網友留言串。

台南市長黃偉哲俏皮的模樣引發網友熱議。(翻攝自黃偉哲IG)

市府幕僚表示，這是黃偉哲日前接受節目邀請，與主持人一同帶領觀眾探索安平。黃偉哲在節目上如數家珍地推薦安平特色與景點，也談論到新的投資合作計畫。這張「屁屁照」是拍攝過程中，意外拍到的幕後花絮照片，市長看到也覺得十分有趣，便放在IG上分享，沒想到引發網友熱烈討論。

網友紛紛表示：「最後一張是想撈魚還是撿手機」、「最後一張是？？」、「市長你還好嗎...」、「最後一張是閃到腰嗎？」黃偉哲也親自回覆解釋：「我只是要翻身啦。」