據澎湃新聞16日從浙江省委一號文件新聞發佈會報導，該省日前公佈《關於2023年高水準推進鄉村全面振興的實施意見》指出，去年城鄉居民收入倍差縮小至1.9，連續10年縮小，預計今年將收入倍差進一步縮小到1.89以內。

該《實施意見》指出，今年浙江將實現農業勞動生產率達每人5.4萬元（人民幣，下同）、農業科技進步貢獻率達到67％，農村居民人均可支配收入增長8％，城鄉居民收入倍差縮小到1.89以內，促使全省農民與山區26縣農民收入比值縮小到1.26，全省農民與低收入農戶收入比值縮小到1.95等目標。

浙江省委農辦主任、省農業農村廳廳長王通林表示，今年將重點實施強村富民鄉村集成改革，以及鄉村點亮、先富帶後富「三同步」兩大行動。

其中，鄉村點亮行動重在加快盤活閒置農房和閒置宅基地等資源，實施萬戶農家旅遊致富計畫，發展鄉村庭院經濟；先富帶後富「三同步」行動重在深化新型幫共體建設，提升重特大疾病保障等農村社保水準，推動山區海島縣鄉村高品質發展。