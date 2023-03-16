限量「可樂果icash經典套組」包含放大版抱枕、縮小版icash卡等，優惠價599元，限量一千組開賣。（聯華食品提供）

經典零食變Q萌了！在台熱銷50年的「可樂果」是不少人從小吃到大的零嘴，品牌除了在口味上求新求變增添新鮮感，先前還推「放大」3倍的可樂果擬真抱枕，此次再玩新招，改將可樂果「縮小」，化身僅僅6公分的「可樂果icash2.0」，一推出即掀搶購熱潮。

為滿足鐵粉的蒐集慾望，可樂果於momo購物網獨家推出「可樂果icash經典套組」，每一套組包含「可樂果icash2.0」一個、以及可樂果擬真抱枕一個，還有4包可樂果(原味48g＊2＋九層塔48g＊2)，原價749元，優惠價只要599元，放大版、縮小版可樂果一次GET。

立體造型的「可樂果icash2.0」，不只精緻還原外包裝，最吸睛的是外加一顆原尺寸的螺旋餅乾，擬真程度爆表，看到就嘴饞，包裝內更特別設計裝有特殊顆粒，搖晃還會如實品般發出「沙沙」聲，相當擬真，該套組限量1000盒，即日起開賣。