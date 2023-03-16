睽違三年的「2023泰國潑水節」於4月13日回歸，看好春夏旺季出國熱，KKday即日起再推小資族曼谷來回機票9,900元起，以及曼谷機加酒五日11,900元起，更加碼潑水節專屬的一日遊體驗套裝行程，每人1,690元起，結合古蹟巡禮與大象互動的潑水體驗，標榜讓客人樂趣加倍。

交通部觀光局最新數據，台灣旅客今年1月份赴泰旅遊人次突破5.6萬、較去年同期成長超過60倍，以自然風光、戶外體驗、寺廟文化、特色美食聞名的泰國，持續穩坐東南亞旅遊冠軍寶座，另睽違三年再舉辦的「2023泰國潑水節」也將於4月13日起跑，可望延續泰國旅遊風潮。深度旅遊體驗電商平台KKday表示，邊境解封後泰國旅遊商品流量已較解封前成長超過10倍，針對已規劃好要前往泰國旅遊的旅客，KKday則推出旅行必備的eSIM限時8折優惠，還有泰國觀光簽證專人代辦服務，另同步推薦當地深度旅遊體驗商品，包含泰式料理烹飪、水療按摩、叢林飛索、泰服體驗、大象友善半日體驗營等，旅客可以盡情享受道地的泰式風情。

泰國因觀光體驗多、歷史景點豐富、價格平易近人，成為解封後KKday海外旅遊商品銷售前三名的國家，以美食體驗、景點票券、按摩行程、一日遊最受歡迎，為迎接泰國潑水節的旅遊旺季，KKday推出超值機票與機加酒行程，曼谷來回機票5日加贈機上餐、20公斤行李、網卡，只要9,900元起，曼谷機加酒5日搭配市區鄰近地鐵的飯店，搭乘台灣虎航，再加贈機場接送、網卡，每人只要11,900元起，販售日期自3月底開始至4月份，並祭出限量限時優惠，出發日選擇4月30日前可再折扣1,000元。另外，也有曼谷輕奢機加酒自由行5日，搭乘星宇航空、市區飯店住宿，每人售價19,900元起。

想體驗道地泰國潑水節，KKday加碼推出潑水節限定行程，由專業導遊帶你參觀邦芭茵夏宮、安娜教堂、崖差蒙空寺、瑪哈泰寺、帕席桑碧寺，行程最後還可以跟祈福的大象們來場潑水大戰，體驗獨一無二的潑水節，行程售價每人1,690元。

泰國潑水節期間人潮會比平時多，在踏上旅程之前，建議先規劃好行程、做好萬全準備，針對旅遊前需準備的觀光簽證與網卡，KKday即日起至4月30日推出eSIM卡限時8折優惠，收取憑證就可立即兌換，出國上網更方便，有5～30天方案可選擇，售價175元起，若是要辦理泰國觀光簽證，擔心要排隊久候，可選擇全台寄送或專人取件的代辦服務，售價1,500元起。

旅遊體驗行程的部分，主打近期興起的「泰國服飾體驗」，穿著華麗的傳統服飾漫步於有百年歷史的曼谷鄭王廟，可以更融入當地風土民情；喜愛吃美食可體驗「泰式料理烹飪教室」，由專業廚藝學校教學，做出正統的泰式料理，每人售價1,147元，至於泰國最熱門的按摩，推薦「芭堤雅-綠洲水療按摩體驗」，運用傳統泰國草藥和天然水療結合，讓身心靈徹底放鬆，最低售價675元起。若喜愛體驗戶外活動，推薦清邁充滿趣味的叢林飛索，享受刺激的同時還能欣賞叢林美景，同步也有大象友善半日體驗營，在絕無人工訓練的友善園區中，近距離接觸象群，體驗餵食、幫牠們洗泥巴浴和沖澡，留下特別的回憶。