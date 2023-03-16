影》車站置物櫃可解除網購帳戶異常？ 「這動作」讓超商店長、鐵路警察識破騙局

台東潘姓男子在台東火車站超商前置物櫃操作許久，神色慌張且不像是放置行李，經超商店長通報鐵路警察局花蓮分局台東派出所到場了解，潘男因網購退貨，「客服人員楊主任」要求潘男將手邊3張金融卡放在車站置物櫃內，警方一眼識破這是常見詐騙手法，成功阻詐守護民眾財產。

鐵路警察局花蓮分局台東派出所今天表示，3月15日17時接獲車站超商店長通報，稱有1名男子神色慌張，操作置物櫃許久、又非放置行李，疑似遭詐騙，警方立即前往了解。

經警方到場了解，民眾潘男日前因網路購物後辦理退貨，接獲客服人員「楊主任」來電指示，刷卡消費的個資遭人擷取，請潘男將手邊3張金融卡放在車站置物櫃內，由客服取得後，便能解除帳務異常問題。員警立即提醒潘男，這是常見詐騙手法，所幸成功阻詐，後續將積極追查上游詐騙集團。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，近來詐騙集團犯罪手法不斷更新，多以「求職」、「戶頭異常」、「貸款撥款」等話術，目的就是為了使民眾放下戒心，將金融卡或存摺放置於指定地點，民眾除了財產損失更可能淪為人頭帳戶，成為無辜的「共犯」。

鐵路警察局花蓮分局提醒，任何人要求置放證件、存摺、金融卡在置物櫃，均是詐騙，有疑問可以撥打110報案或向165反詐騙專線求證，亦可就近鐵路警察或其他警察單位求助。鐵路警察局將持續全力投入打詐識詐宣導工作，共同守護民眾財產安全。