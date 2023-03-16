桃園市八德國民運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，桃園市長張善政下周五（24日）將赴監察院說明，前桃園市長、行政院副院長鄭文燦昨天也發布10點聲明，表示自己樂意到監察院接受約詢，對此作法張善政給予正面肯定，認為這樣有助於釐清工程為什麼會出現問題，讓往後的公共工程能夠更安全。

張善政表示，自己24日會去監察院做約詢報告，目前正在準備相關文件，昨天鄭文燦也有出面喊話說自己樂意去監察院說明，他認為這是非常正面的態度，對於這種作法給予讚許與肯定，不管是什麼人，只要能夠有助於釐清過去這些案子為什麼會出現問題，讓公共工程能夠更安全，這都是有助益的，都是好事情。

張善政強調，重點不是鄭文燦或是我，是要讓市民能夠感受到公共工程空間是安全的，這才是最重要的，要找出過去的問題，再來努力把問題設法解決，將來才能做到避免，讓這些事情不要再發生。至於鄭文燦昨天發出的10點聲明，基本上都是正面的，他也有提到願意接受約詢，這有助於釐清問題為什麼會發生。