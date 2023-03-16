宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）日前在推特宣布，已指示該國外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與大陸建交的事宜，引起台灣各界討論。雷依納坦承，會選擇與大陸建交，是因經濟上的需求，但其實台灣長期給予包括金援在內的各種幫助，宏國至少還有6億美元的債務未償還。

台灣與宏都拉斯件自1941年建立外交關係，期間簽署多項貿易、技術合作等協定與備忘錄，去年台灣出口至宏國的貿易額超過6千萬美元，自宏國進口的貿易額更逼近1.3億美元，雙方交流看似良好，但宏國早數次因請求更多金援遭拒而「蠢蠢欲動」，如卡蕬楚早在競選期間就嗆出，若勝選將與台斷交轉往大陸。

其實，台灣在宏國有需求時均不吝於給予幫助，如今年1月台灣就參與美國與宏國政府共同推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，宣布捐贈200萬美元（約新台幣6127萬元）幫助宏國重建基礎設施；去年疫情在各國肆虐時，台灣也採購了價值新台幣1500萬元的快篩，派遣專機運送至宏都拉斯。

2021年，台灣與中美洲銀行（CABEI）簽署協定，成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，每年挹注100萬美元（約新台幣3064萬元）資助中美洲4友邦促進區域發展及經濟整合，其中就包含宏都拉斯；2019年，因宏都拉斯洽詢協助，台灣政府因此協調國內銀行提供3億美元的貸款，用於改善宏國衛生和教育基礎建設。

台灣金援宏都拉斯的項目之多，光是前總統陳水扁於2007年出訪期間，就宣布提供500萬美元（約新台幣1.5億元）的貸款，幫助宏國成立中學電腦中心，還投資3億美元（約新台幣92億元）幫宏國興建水力發電廠，讓宏國直接將電腦中心的其中一間教室命名為「陳水扁教室」，大手筆的花錢，也被在野黨怒批是金援外交。