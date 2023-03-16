宜蘭縣一所職業學校的女老師，在美膚課程中讓學生塗抹「白芷調劑」，但學生當晚塗抹處出現發紅、發癢、刺痛等症狀，6名學生控告老師過失傷害，宜蘭地檢署偵結，認為老師不知道學生課程後要上會曝曬陽光的體育課，沒有積極證據認為老師有過失傷害犯行，作不起訴處分。

2021年5月間，女老師在學校中藥護膚體驗課程時，以白芷及蛋白攪和調配，並稱有美白功效，請學生均勻塗抹在手背上，敷用10分鐘後再沖洗，當晚有學生皮膚出現狀況，有接觸性皮膚炎、日光性皮膚炎、發炎後黑色素沉著等傷勢。

該名女老師否認有過失傷害犯行，指「白芷調劑」有護膚美白的效果，但有感光性，塗抹後不可曬太陽，學生在塗抹處變黑，是因為上體育課曬太陽所造成，她不知道學生班級下一堂是體育課；告訴人均是三年級學生，保養品塗抹後不能曬太陽在1、2年級都有學，是養成教育重要的一環，學生應該都知道，因此沒有特別告知不能曬太陽。

檢方從醫書、文獻中認定，白芷確實有護膚美白的功效，但塗抹後應避免日光或紫外線照射，女老師對學生安排「白芷調劑」護膚體驗課程，並非毫無根據。

11名參與課程的學生在下一堂上體育課，體育課安排學生在戶外操場跑步、作體操、打籃球。該課程的體育老師也以證人身分表示，學校提供科任老師每周授課表，不會提供各班的班表，雖然可以查詢，但他也不會特別去查。檢方也因此採信，女老師不知道下一堂是體育課的說詞。

檢方認為，學生具備保養品使用後該注意的常識，也難認定老師對於學生受傷的結果，老師過失傷害罪嫌不足。