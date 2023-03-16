美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）14日在黑海墜毀，美軍第一時間發表聲明，無人機是遭到俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機攔截並撞擊，俄國則加以否認，表示自家飛行員未與美軍無人機接觸，反指美軍無人機是因「動作角度過大」自行墜海。雙方相互指責，克里姆林宮發言人更表示，兩國關係因此降到「最低點」。而這個事件也讓兩國國防部長時隔5個月後，首度進行通話（3/15）。

圖為美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。（資料照／美聯社）

根據路透社報導，美國無人機墜毀是兩國自俄烏戰爭開打以來，首次已知的直接衝突。俄方指出，無人機活動證明了美國「直接參與烏克蘭戰爭」。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，美國無人機在克里米亞海域飛行可能導致「黑海局勢升溫」，強調俄羅斯無意軍事衝突，但未來若再發生類似事件，將指示軍方「做出適當回應」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則拒絕透露雙方談話內容，但在記者會上，他重申美國「會繼續在國際法允許區域飛行」，並要求俄方以安全和專業的方式操作軍機。奧斯汀是第一個就此事發表談話的拜登內閣官員。

美軍過去幾年都在黑海的國際空域執行偵察任務。根據CNN引述俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）的說法，俄羅斯曾向美軍表示，該空域為「特別軍事行動區域」，警告美軍「切勿進入、滲透」，暗示俄羅斯可對烏克蘭領土行使主權。

兩名美國情報相關人員向CNN透露，俄羅斯國防部下令要求空軍對美軍無人機進行騷擾，但並不清楚俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否涉及這項指令。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，俄羅斯戰機很可能是不小心做出類似攻擊的行為，本質上並無惡意。而這也顯示美國正極力避免與俄國緊張關係升級。