95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於近日圓滿結束，楊紫瓊成為第一個拿下最佳女主角獎的亞裔影后，在頒獎典禮後的慶功派對，楊紫瓊與佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）同框相擁被許多媒體爭相報導，而美聯社卻因為一則貼文，被網友砲轟：「太下流！」

美聯社描述了在第 95 屆奧斯卡頒獎典禮之後的慶功派對各種互動，奪得本屆影后的楊紫瓊成為派對焦點，她與英國女星佛蘿倫絲·普伊相擁合照，被許多媒體報導，其中美聯社發布推特推文表示：「楊紫瓊和安琪拉·貝瑟緊緊相擁，他們裸露的、肌肉發達的手臂相互纏繞。」(Michelle Yeoh and Angela Bassett locked in a long embrace, their bare, muscle-bound arms wrapped around each other.）

此外，這則貼文還將照片中楊紫瓊擁抱的女演員搞錯，其實是被封為第二代黑寡婦的英國女演員芙羅倫絲普伊（Florence Pugh），而不是在《黑豹：永遠的瓦坎達》中的美國黑人女演員安琪拉·貝瑟。

The Associated Press has deleted a tweet which referred to Oscar winner Michelle Yeoh's "muscle-bound" arms as "horny." pic.twitter.com/Qk0NNQLWNb — Def Noodles (@defnoodles) March 14, 2023

推文一出，立刻被各方網友砲轟，美聯社立即刪除該則貼文，作家史蒂芬妮·魏斯(Stefanie Iris Weiss) 開酸：「這真的是你有史以來最好的推文，把它帶回來。」另一位網友精神病學家本傑明賈納韋博士(Dr. Benjamin )回應：「拜託告訴我你想成為一名浪漫主義作家，而不是記者。」