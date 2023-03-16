該父親解釋是妻子忘記到學校接孩子，導致孩子由導護志工送到家，夫妻起爭執後，他要求母子倆跪街頭10分鐘。（警方提供）

台北一對母子日前被目擊跪在街頭、高舉雙手，引發討論；警方回應當下接獲報案後到現場，該父親解釋是妻子忘記到學校接孩子，導致孩子由導護志工送到家，夫妻起爭執後，他要求母子倆跪街頭10分鐘；警方當下告誡父親後，已與母親建立聯繫管道，若再有類似情形發生將介入處理。

據了解，該對母子被罰跪在街上，還要舉著雙手，小孩子疑似穿著制服、背著書包，母親也揹著厚重的背包；一名自稱住在附近的網友留言說已看過這好幾次，該對母子被喝醉酒的爸爸逼著罰跪，「警察也來處理過很多次了，但情況依舊沒有好轉，不知道有沒有相關的社福部門能幫忙他們」。

警方14日晚上6點接獲報案，員警到場了解是因母親未親自到校接送小孩而讓導護志工直接將小孩送到家，楊姓父親得知後與發生糾紛，並讓妻兒二人於街道旁罰跪約10分鐘，才帶同妻兒返家。李姓母親事後表示不願聲請保護令，員警當場告誡父親不得有不當脫序管教行為。

警方後來依家庭暴力防治法，通報家庭暴力暨性侵害防治中心，也與校方及學童母親建立聯繫窗口，若再有有類似不當管教情況，警方將第一時間介入處置。北市社會局家防中心說明，已於15日晚上接獲通報，因案父反覆對母子有不正當對待，會立即為母子聲請保護令。

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