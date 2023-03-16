在周四清晨，瑞信宣布，該行正在採取行動，從瑞士央行借款最高500億瑞朗(約540億美元)，來增強流動性。

瑞信為瑞士第二大銀行，近幾年來面臨醜聞和虧損等問題，不斷引發信心危機。瑞信目前距離十多年前金融危機的全面性援助，僅一步之遙。

市場有人批評認為，瑞士央行的承諾有如一張空白支票，讓人想起十多年前金融危機之時，當時歐洲央行行長Mario Draghi承諾，不惜一切代價要支撐歐元。

但是如果市場對瑞信的信心得以回升，這也將讓瑞士央行牢牢地陷入困境。同時之間，瑞信也必須推進激進的改革，重整組織。

瑞士央行和金融監管機關FINMA在周三的聯合聲明中表示，美國銀行業最新的動盪，不會外溢影響到瑞士銀行界。

矽谷銀行(SVB)在上周五的倒閉，讓人們廣泛地逃向高品質的大型銀行，例如瑞銀集團(UBS Group)，但是也從一些銀行抽出了存款，並加深了瑞信的困境。

瑞士政府的救援行動，刺激了歐洲各地政界和銀行家的神經，甚至引起美國參議員桑德斯(Bernie Sanders)的注意。

三位資深銀行家告訴路透，危機蔓延的風險非常大，以至於歐洲和英國至少有三家大型銀行迅速地將自己對瑞信的曝險圈圍和保護起來。

一位業界高層說：「瑞信進入我們的觀察名單，已經有一段時間了」。

儘管瑞士央行的資金能確保該行的未來，但是無助於解決該集團的戰略混亂，也無助於說服投資人和客戶去相信，該行能夠扭轉局面。

在救援行動開始後的幾個小時內，一些人表達了懷疑態度。

Great Hill資本的董事長Thomas Hayes說，由於國家的象徵意義，瑞士當局可能希望維持對瑞信的生命支援。

「他們會支撐起該行，把它當做活生生的東西四處走動，但它基本上會成為一家受政府控制的殭屍銀行」，Hayes說：「近十年來，這一直是一場慢動作的火車事故事件」。

一位英國的股票經理表示，央行的支援可能會支撐了股價，但是瑞信可能會被迫出售例如瑞士的業務。