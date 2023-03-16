美系外資表示，世芯-KY有信心2023年全年營收超過8億美元，意味著若以美金計算，年增逾7成。市場擔心世芯-KY全年毛利率將受到於AWS的7奈米項目利潤率稀釋、恐低於25%，但世芯-KY看好毛利率將可維持超越20%，這表示世芯-KY的NRE(委託設計)業務利潤率非常高、甚至大於40%，尤其是來自大陸的HPC(高速運算)客戶，同時，世芯-KY正在擴大其在大陸以外的業務，積極解決一些美國客戶對設計服務靈活性的要求。另外，世芯-KY今年可以將其運營支出保持在8500萬美元左右，年增僅約20%，主要是因設計工程師成本差距在大陸以外市場並不大，而世芯-KY一直相當重視人才管理，也有利於其在HPC領域的機會。現階段維持世芯-KY目標價1340元、評等加碼。

美系外資表示，世芯-KY對自家在AI與AWS得密切合作很有信心，有機會拿下AWS新的5奈米AI ASIC(客製化晶片)訂單，加設世芯-KY成功拿下，則預計會落在第二季，並在第三季開始設計，且世芯-KY也與美國其他主要CSP合作，不限於AWS。

至於ChatGPT等相關AI商機，美系外資表示，世芯-KY已收到來自現有新的AI客戶的諮詢，該客戶相信世芯-KY的設計可以足夠強大以支持像ChatGPT 這樣的應用程序。

還有車用部分，美系外資表示，，世芯-KY已贏得美國、大陸和歐洲電動汽車供應商多個項目，每個項目的NRE收入都將高於正常的 HPC 項目，有意義的營收貢獻預計會落在2025年。