FDIC將標售矽谷銀行和Signature Bank，意味著美國監管機關正致力於讓這兩家已經倒閉的銀行回歸私有。美國當局在上周五接管矽谷銀行，並於周日接管Signature Bank。

這將是FDIC在周日失敗之後，第二次嘗試標售矽銀。消息人士表示，FDIC之後請來了投資銀行Piper Sandler Companies進行新一輪標售。

兩位消息人士表示，原則上，FDIC的目標是將矽銀和Signature Bank整個打包出售，但如果無法整個賣掉，也可能考慮接受收購兩家銀行部分業務的出價。此外，只有持有現有銀行牌照的投標者才能在投標前研究這兩家銀行的財務狀況，目的在於讓傳統銀行比私募股權公司更具優勢。消息人士並透露，Signature Bank的所有買家，都必須同意放棄該銀行所有的加密貨幣業務。

FDIC拒絕對此消息發表評論。

美國總統拜登曾表示，不會讓美國納稅人承擔救援矽銀和Signature Bank的成本，因為任何資金短缺都可以由一個向銀行業課稅做為金源的政府基金來補足。

但如果美國政府能成功標售出這兩家倒閉的銀行，將有助於把資金短缺的部分降到最低。

路透社周三報導，矽谷銀行母公司SVB Financial Group考慮聲請破產。在美國監管機構上周五接管之後，其SVB Financial周一曾表示將評估各種可能選項。路透最新報導指出，消息人士透露SVB Financial尚未做出最終決定，聲請破產保護以重組債務是可能的選項，而出售未被接管的其他業務也是可能的方案，矽銀旗下投銀與創投基金業務仍有價值。