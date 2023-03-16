東港天封宮日前發現裝有2萬塊香油錢的木箱整桶不見，警方查獲竊賊61歲洪嫌，但洪卻辯稱「我有向神明擲筊獲允」，遭警方出示監視器畫面打臉。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

東港天封宮日前發現裝有2萬塊香油錢的木箱整桶不見，警方查獲竊賊61歲洪嫌，但洪卻辯稱「我有向神明擲筊獲允」，遭警方出示監視器畫面打臉。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

東港天封宮日前發現裝有2萬塊香油錢的木箱整桶不見，趕緊報警求助，警方經監視器畫面鎖定61歲洪姓琉球人，並跨海至小琉球抓賊，不料洪嫌落網後還辯稱「我有向神明擲筊獲允」，但警方隨即出示監視器畫面打臉，直見洪嫌連膜拜都沒有就直接把木箱裝進大提袋內，訊後依竊盜罪嫌送辦。

東港警分局指出，獲報天封宮遭竊香油錢後，立即調閱相關監視器追查，進而鎖定住在琉球鄉的61歲洪嫌涉案，東濱所長李俊宏立即率領同仁飄洋過海前往小琉球，到洪男經常去處查緝，不料當警方找上門時，洪嫌還裝傻辯稱，自己是擲筊經過神明同意後才將香油錢帶走的。

警方聽到洪嫌詭辯哭笑不得，出示廟方監視器打臉對方，監視器中明顯拍到，洪嫌連膜拜都沒有就直接把木箱裝進大提袋內。

警方調查，洪嫌平時居無定所、四處遊蕩，日前至天封宮時瞥見神桌上的香油錢桶心生歹念，趁四下無人時直接將香油錢桶裝進預先準備的大提袋內，犯案過程全被廟方監視器拍下。

洪嫌看到自己的犯行全被錄下，當下感到後悔並坦承竊取香油錢，還冒犯神明犯下大錯，主動將竊取得的2萬返還，希望祈求獲得原諒，但因竊盜是公訴罪加上證據明確，洪訊後依竊盜罪嫌送辦。