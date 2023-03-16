南韓影帝劉亞仁近日因被查出涉嫌施打異丙酚（牛奶真）、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物長達多年，還被檢方查出吸毒的證據多達上萬張，讓他瞬間從影帝變毒王，他所主演的作品慘遭換角，他所代言的廣告廠商也紛紛與他切割，演藝事業幾乎全毀，就連他在演藝圈中的好友宋慧喬都有可能因此遭到傳喚。但沒想到經過警方擴大調查，發現替他施打牛奶針的醫生也涉嫌吸毒，並曝光兩人的真實關係。

根據韓國媒體的報導，首爾警察廳在今（16）日公布了最新的調查進度，透露給劉亞仁開立處方的醫生，也被查出給自己開藥注射牛奶針，因此他也遭到首爾中央地方法院於13日以涉嫌違反《度品藥物管理法》拘捕，目前正在進行審查當中。據了解，該名醫生是劉亞仁的好友，兩人關係相當親密，而首爾警察廳毒品犯罪調查隊也確認了該醫生給劉亞仁開立的牛奶針處方，並將針對他是否以醫療目的開設處方展開調查。

事實上，自劉亞仁爆出吸毒案後，他正在拍攝的戲劇製作方以及廣告代言都紛紛與他做切割，並將廣告全數下架，事業全毀。網路上還傳出警方將傳喚劉亞仁身邊的經紀人及同事，其中包含與他同公司、以《黑暗榮耀》再登事業巔峰的女神宋慧喬，讓粉絲擔憂她是否會受到牽連；不過，宋慧喬與劉亞仁所屬經紀公司UAA 15日曾發聲明，表示並非所有人都會被叫去調查，一切交由司法，他們會盡力配合。

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