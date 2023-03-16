宏都拉斯為了3億美元，傳出想和台灣斷交，但宏都拉斯總統卡蕬楚仍然顧慮到美國可能的反應，因此沒有直接宣布斷交；對此，民進黨立委趙天麟指出，這件事情很有蹊蹺，也還沒到最後結果，希望外交部努力，對於友邦不是凱子外交。國民黨立委江啟臣表示，無法接受用金錢衡量彼此的邦交關係，政府必須拿出能力，如何讓邦交國穩固，有正向互動。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今表示，宏國與中國大陸建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助；國民黨立委李德維指出，過去國民黨執政有一定原則跟條件，希望真正把錢花在刀口上，而不是給政客或被挪用，這部分必須有所堅持。

李德維認為，所謂3億只是其中的說詞，中華民國跟宏國有邦交很久，不是單一的拿一筆錢，某種程度應該是宏國已經有所決定，而刻意拿這樣的案子出來說嘴。

趙天麟指出，這是非常少見的案例，通常如果要斷交都已經出現在北京的桌上，隨即宣布斷交，非常少見用推特（Twitter）預告，外長還宣布是哪項建設沒有談妥，這件事情很有蹊蹺，也還沒到最後結果，希望外交部努力，對於友邦不是「凱子外交」。

趙天麟指出，我們跟中國大陸不同，中國大陸完全不顧財政紀律，所以被他們金援的國家，破產情況很多，中華民國外交方式，也願意文化交流，符合國際財政紀律，符合普世價值，才會說中國大陸的支持是華而不實，還有很多努力空間，還有中美角力的成分在，很少見過宣布斷交還有這麼多鋪陳。

趙天麟表示，斷交不是輕易所做出的決定，還有基本人權照顧或影響到彼此之間人民交往的事情要多加考慮，其他很多交流必然也會停止，斷交後怎麼可能還會無條件付出，宏國一定要再三思考，不管是農業、經濟或教育，跟台灣這麼久的邦誼，真的要停止嗎？他們一定要再三思考。

趙天麟指出，這件事情還是嚴峻，台灣跟宏國邦交幾乎只剩一步之遙斷交，從來沒看過這樣狀況，總統和外長不斷叫板，確實有中美的角力戰，應該是以台灣跟宏國外交作為競爭平台，中美進行角力，這些外長和總統說法，與其對台灣叫板、也是對中美叫板，國人全力支持政府，不支持凱子外交，不支持無條件的叫板。

江啟臣也說，無法接受用金錢衡量彼此的邦交關係，需要是有價值的夥伴，兩岸間主權問題，從過去一直存在到現在，外交部跟蔡政府要思考如何面對中共的外交，不接受金錢外交只拿我們當籌碼做為要價，如何積極拓展建立夥伴關係，這是蔡政府到現在一直沒有讓國人感到安心的地方，持續斷交不樂見，讓人民逐漸麻痺，在國際上也會產生負面影響，應該積極思考如何面對，蔡政府上任後一直說踏實外交，應該是「踏實斷交」。