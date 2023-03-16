大陸女星湯唯先前以電影《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，也是該獎史上首位外籍影后，而她憑藉這部電影至今已拿下9座「最佳女主角」獎，但向來零負評的湯唯，近日卻因一事引來網友批評她「毫無事業心」。

湯唯攜手朴海日主演的電影《分手的決心》不僅廣受好評，更在海外創下亮眼成績，雖然未獲得奧斯卡提名，但湯唯也拿下「第16屆亞洲電影大獎」最佳女主角獎，不過近期湯唯卻被網友怒轟「毫無事業心」，原來在業界有個不成文規定，若入圍者不出席，就不會給予獎項。

然而，距離上次湯唯出席典禮已是去年11月，而之後的「韓國導演選擇獎」她是因工作在身沒到現場，至於「亞洲電影大獎」則是腰痛不出席，如今5月即將登場的「百想藝術大賞」，雖湯唯再次被提名，但許多粉絲擔心若她再不出席，恐無法順利拿獎。

事實上，湯唯2004年以拍攝電視劇出道，兩年後，被國際知名導演李安相中，擔綱大尺度電影《色，戒》女主角一脫成名，不過她也因此慘遭大陸封殺，對此，有網友分析，由於湯唯是因此片爆紅，怕成為不良示範，才慘遭大陸封殺。