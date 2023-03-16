吳姓男子在雲林縣台西鄉住家與承租倉庫、麥寮鄉租屋處，種植487株大麻並製成大麻香菸、大麻碇販售，雲林地檢署歷經2個月密集埋伏、跟監，14日逮捕吳男，並於住家與租屋處查扣大麻植株487株，相關栽培、乾燥設備，檢察官訊問後15日向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署接獲情資，台西鄉吳姓男子自去年10月間，在台西鄉住家與承租倉庫、麥寮鄉租屋處栽種與製作大麻，將租屋處布置成適合大麻生長的溫室環境，購買育苗盆、培養土、大麻種子，悉心灌溉、施肥，收成後再將大麻花葉磨成粉末捲成大麻香菸、大麻碇等物販售。

檢察官林欣儀指揮彰化縣警察局溪湖分局、雲林縣警察局台西分局、嘉義市警察局刑事警察大隊共同偵辦，掌握栽種、製造大麻位置，並有相關事證認確吳男將大麻成品販售給他人，隨即向法院聲請搜索票，本月14日執行搜索，查獲大麻植株487株，以及相關栽培、乾燥設備，並拘提吳男到案。

案經檢察官訊問，認為吳男涉犯《毒品危害防制條例》第4條第2項製造、販賣第2級毒品重罪，且有逃亡、勾串證人、滅證之虞，並有反覆實施同一犯罪的事實，於15日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

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