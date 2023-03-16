民進黨主席、副總統賴清德昨(15)日正式登記參選2024總統黨內初選，被外界視為國民黨熱門人選的新北市長侯友宜則遲未表態。前國民黨發言人毛嘉慶認為，侯友宜的民調看似比較高，但缺少黨員的背書及支持，因此只是在踩高蹺，而非以一層層的地基往上墊高。

侯友宜雖被看好能獲得國民黨提名參選2024，但侯友宜因長期不沾鍋，恐缺乏與國民黨的連結。毛嘉慶昨日接受《中評社》訪問時指出，侯友宜現在民調看似比較高，但很多民調都是人為操作的印象。

毛嘉慶認為，侯友宜目前只是在踩高蹺，而非有一層一層的地基往上墊高。毛直言，若侯友宜沒有先獲得所有黨員的背書及同意支持，當侯被攻擊時，誰在背後撐著他？

國民黨在南投立委補選落敗後，不少藍營支持者很焦慮，更傳出國民黨內希望侯友宜5、6月表態。侯友宜13日則表示，他現在的角色是新北市長，新北市還有很多大小建設要靠大家幫忙，要和中央並肩作戰來推動新北市的長遠計畫。侯友宜強調，尊重外界很多不同的聲音，最重要他現在是新北市市長的角色，每一個人把自己的角色扮演好。