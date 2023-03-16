欣欣客運木柵二站快充型電動公車調度站僅需20分鐘，即可充至足夠電量。（台北市政府提供／劉彥宜台北傳真）

台北市政府力推電動公車，目前已有17條路線、348輛電動公車，目標年底達650輛。公共運輸處16日宣布，首座快充場站啟用，配屬於欣欣客運木柵二站，快充系統僅需15至20分鐘，即可將電池電量自20％充至80％，且充電樁採一對多模式，並供同業同車型共享使用。

公運處表示，目前電動公車已有條4條幹線、13條高運量路線，共348輛電動公車上路，並設有16座充電場站，跨北市各行政區，提供轉乘便利，減碳量相當於22座大安森林公園吸附能力。

公運處指出，欣欣客運羅斯福路幹線正逐步導入電動公車，首批新車已於2月24日亮相上線服務，預計3月底前實現全線電動化。而該批車輛也由欣欣客運與充電樁製造商成運汽車合作，於欣欣客運木柵二站設立電動公車快充系統之充電場域。

公運處說明，較慢充模式需要4至6小時充電，快充僅15至20分鐘即可將電池電量自20％充至80％，且充電樁採一對多模式，大幅降低充電等待時間，可於車輛返站後、駕駛休息期間完成充電，不影響原有車輛調度及人工作業習慣下，增進車輛使用效率。同時留設充電席位，供同業同車型共享使用。

公運處說道，未來規劃將欣欣客運木柵二站調度場站模式拓展至所有充電場站，並與台北捷運公司合作，以捷運北投機廠作為共享示範場域，提供電動公車場站用地及穩定電力來源。

公運處表示，北市目前計有348輛電動公車上路，年底目標為650輛營運，並於2030年完成北市公車全面電動化，每年平均汰換400輛。同時持續爭取中央配合地方車輛屆齡時程編列補助款，協助業者媒合適當土地，以建置電動公車調度站。