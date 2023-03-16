天下雜誌今（16）日舉辦「半導體世紀對談」，邀請張忠謀與《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）針對「全球晶片競爭與台灣的關鍵實力」進行對話。會中與會者提問，對於英特爾建立晶圓代工業務的看法，並認為是否有機會成功。

米勒對此認為，現在雖然許多國家想參與半導體供應鏈，追求晶片自給自足、對企業是利多，但想做到除了要耗費鉅資，且結果技術恐怕也沒有比較好，因此認為沒有任何國家能做到晶片自給自足。

對英特爾來說，要建立一個晶圓廠很不容易，米勒指出，過去有許多公司嘗試與台積電競爭，有些雖有成功，但最後台積電還是有其經濟規模優勢，因此難以與其匹敵。身為歷史學家，雖不敢英特爾預測此舉會不會成功，但可確定的是從頭打造晶圓代工並不容易。

回過頭來問，成立自有晶圓廠是否能讓美國做到晶片自給自足？米勒認為，雖然企業總部在美國，但產業其他供應商分布在其他國家。由於供應鏈如此複雜、且橫跨許多不同國家，因此公司總部在哪裡雖然重要，但不需過於強調。

張忠謀對此則表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說過，台積電已學會跟400個夥伴一起共舞，但英特爾從頭到尾都是一個人在舞池中跳舞。他蠻認同此評論，並認為這點頗為重要，並喜歡米勒所言，即台積電的成功不是靠自己單打獨鬥，而是融入國際供應鏈中。