腎臟是人體的重要器官，台灣有超過200萬人有腎臟疾病，其中近10萬人須終身洗腎，醫師表示，目前僅不到5%的病患警覺到自己有腎臟疾病，腎功能不佳的人會出現水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降、高血壓、骨質疏鬆、嚴重貧血問題，民眾需提高警覺，以免延誤治療造成遺憾。

北市聯醫中興院區腎臟內科醫師周以新表示，腎功能不佳的病患，常常會出現水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降、高血壓、骨質疏鬆及嚴重貧血，也常合併其他器官影響，例如血糖失衡、心臟衰竭、心律不整、動脈硬化、腦中風等，嚴重者甚至必須接受腎臟替代療法，也就是洗腎，大大影響生活品質及生命安全。

周以新表示，國內慢性腎臟病患人數超過200萬人，但僅不到5%的病患注意到自己有慢性腎臟病。因此，若有超過3個月腎功能低下、持續尿蛋白、血尿、及腎臟結構異常，就符合慢性腎臟病的診斷，其中高風險族群包含「三高」患者，另外，肥胖、抽菸、高齡、長期服用止痛藥，都是慢性腎臟病的高風險族群，應該接受慢性腎臟病評估。

他提醒，沒有腎臟病史的人除了多喝水、多運動、規律生活外，不隨意使用來路不明的偏方成藥、不抽菸、定期健檢，均可預防腎臟病，若出現腎臟病症狀，要儘早就醫檢查。

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