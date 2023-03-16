前台聯、國民黨籍立委羅志明與前海軍少將夏復翔，聯手吸收台灣48名退役高階將領赴陸接受招待名單曝光，台灣陸、海、空三軍、海巡全數淪陷，多位知名中將在列，就連「總統府第二局」高官也在其中，國安堪憂。

羅志明、夏復翔2人與中共情治人員合作，透過「孫中山誕辰148周年紀念活動、三二九黃花崗七十二烈士紀念活動、珠海航空展、空軍814筧橋空戰勝利77周年活動、黃埔情海峽兩岸退役將領高爾夫球邀請賽」等名義，招待台灣48位高階退役將領到大陸參加飲宴活動。

48位高階退役將名單相當驚人，陸、海、空軍中將、少將、上校都在其中，海軍人數最多。名單中的高階將領，不少人早在2000年初，就因涉及共諜案遭軍方調職，當時新聞鬧得沸沸揚揚，但軍方極力否認有軍機外洩。

其中，某陸軍中將曾任總統府第二局要職，該單位負責總統府公文收發、會議記錄管理，機要電訊規劃，資訊業務推動，公報編印及發行等業務，當事人名列赴陸接受招待名單，也引發熱議。