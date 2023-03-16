當前大陸裝修需求階段性激增，一線工人的工程量與收入也發生了明顯變化，但市場上仍舊出現「用工荒」。據了解，目前裝修市場上所有的工種裡，以瓦工（水泥工）最為緊缺。根據央視引述來自山西的王紅偉表示，自己已幹了瓦工20多年，去年賺了將近20萬元（人民幣，下同），今年預計能賺到25萬元以上，但仍舊招不到徒弟。

王紅偉說，大陸瓦工一般都是40歲到50歲最多，年紀小的都覺得這個工作髒、累，另外學的時間週期長、正常也得一年半載。一些裝修公司老師傅也說：現在的裝修公司瓦工非常緊缺，即便工程量大，但年輕人不會幹這個。某家裝公司工程經理也透露，目前開工量較去年同期成長達40％左右。

除了瓦工緊缺之外，油工（油漆工）也正面臨著招人難的困境。來自河北的劉延強從事油工第16年。他說由於油工幹一單至少要10天左右，施工週期長，加上工作環境差，現在的年輕人都不願意入這行。

也有陸媒分析認為，這種現象說明職業選擇和價值觀的變化。隨著大陸經濟的發展和城市化進程的加速，越來越多的人選擇服務業、技術業等職業，瓦工這種體力勞動職業的吸引力逐漸下降。

此外，由於中國大陸的戶籍制度和社會保障體系的不完善，很多農民工不願意到城市從事低薪職業，更願意留在農村從事自己熟悉的工作。