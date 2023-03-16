桃園市某國中2名男學生在校發生碰撞，之後一群同學在網路上發文筆戰，雙方互嗆其家長有黑道背景，其中一名學生家長得知後，本月5日竟私約6名學生談判，一群人將6名國中生毆打成傷，警方獲報後立即啟動校安通報，並通知涉案人士到案，訊後依法究辦。

據了解，平鎮區某國中2名學生，本月3日在校走廊發生碰撞，兩人後續在網路上發生口角糾紛，還互嗆雙方家長均有黑道幫派背景，其中一方的父親得知此事後，於網路上私約對方及其他5名學生到平鎮區一處民宅內談判，過程中雙方人馬叫囂發生更激烈衝突，其中一方的父親陳姓男子及在場友人，竟徒手狂歐6名學生，造成6名學生身上有多處擦、挫傷。

平鎮警分局表示，警方於3月9日接獲被害人報案後，立即啟動校安通報機制，並於3月10日及3月11日通知相關涉案人士到案，警方訊後依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方也持續擴大追查有無其他不法。