72歲香港男星李龍基被稱為「皇帝專業戶」，近年他承認和小他36歲女友Chris Wong交往，更將於今年完婚，兩人不管生活觀念或性生活都很協調。昨(15日)李龍基出席活動時更自曝，已經將名下7套房產都轉到嬌妻名下，他大方表示孩子們都大了有自己的事業家產，不需要靠他，所以就把財產都轉給太太了。

李龍基早年以歌手身分出道，後來轉戰當演員，接連演出電視劇《天子尋龍》、《宮心計2深宮計》，被稱為皇帝專業戶、御用皇帝，1970年他和第一任太太結婚，生下2女1子，疑因婚外情離婚，2020年傳與小他36歲的Chris Wong打得火熱並同居，為了女方一度搬到深圳居住，近來移居香港。

李龍基認為孩子不需要自己的財產，便把房產都轉到太太名下。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《香港01》報導，李龍基最近受訪，直言和太太性生活協調沒什麼障礙，並透露Chris Wong是飛機工程師，李龍基也是遙控飛機迷，兩人有共同話題，但女友不想公開確切的結婚日期，細節跟禮金多少要等之後到大陸拜訪女友家長才能決定，李龍基更說，為了讓Chris Wong有保障，已將名下7套房產都轉給老婆。

李龍基說：「子女都長大有家庭了，不需要我的財產，我名下（房產）全都轉給Chris」，而兩人是2019年在地鐵上相遇一見鍾情，Chris Wong曾一度懷孕卻不幸小產。近日，Chris Wong在IG分享北京航空航太大學EMBA課程的講義筆記，勉勵自己說：「沒有不付出的名成利就」，媒體報導稱她剛報名相關課程，她澄清說：「澄清！失實報導！早於2019年完成所有學業！至於EMBA早於2017年已經完成！」