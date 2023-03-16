國境解封後迎來報復性出國潮，民眾申請護照件數暴增。外交部領務局今天表示，為擴大網路預約便利性，自22日起將現有每天1500個預約名額再擴增至2000個名額，另外在聯合辦公大樓的申辦護照櫃台也增加至12個，提升民眾申辦護照的效率。

領務局表示，為改善民眾申辦護照久候現象，近來推出一連串優化措施，已有效紓解排隊人潮。為進一步擴大網路預約的便利性，將自3月22日起，將現有每天1500個預約名額再擴增至2000個名額，以提高服務量能及品質；另外，領務局位於中央聯合辦公大樓3樓受理民眾臨櫃申辦護照的櫃檯，亦已由10個增加為12個，當能更加有效提升民眾申辦護照的效率。

領務局說明，為因應大量國人申辦護照的需求，已採取一系列的改善措施，包括自2月20日起將網路預約名額從原來的480人增加至1500人；另外，領務局自3月13日起在經濟部標準檢驗局大禮堂啟用申辦護照第二場所，現場新設置有12個護照申辦櫃檯，專門受理網路預約的申請案，大幅減少民眾現場辦理排隊等候的時間，而事先網路預約的民眾，到現場也僅需15至20分鐘即可完成申請程序，便民績效極為顯著。

值此申辦護照的高峰期，由於申辦護照的民眾人數仍多，領務局再次建議民眾，近期有使用護照需求或出國計畫的民眾，可優先考慮採取上網預約的方式辦理，或是委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件。至於首次辦理護照的民眾，則可到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件，以節省寶貴時間。