宏都拉斯擬與中國大陸建交，學者分析，選在這個時間點釋出訊息，與蔡英文總統將過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫有關，民進黨立委趙天麟坦言，一定有的，特別選在副總統賴清德登記時宣布，加上賴又是特使，在蔡英文總統訪美前夕，一魚多吃效果是有的，中國大陸對我們打壓，我們也不是塑膠的。

國民黨立委江啟臣也說，美中台關係本來就非常複雜，國際政治很現實，對中華民國來說，國家利益是什麼，特別是在美中之間兩強的爭霸，他們即便在競爭對立，也維持一定程度的對話，避免競爭演變成戰爭，兩岸也一樣，彼此很多看法不同地方，主權上也有歧見，如何避免演變成衝突也是要努力，避免衝突或戰爭，不是嘴巴上來說，是實際行動離戰爭越來越遠。

趙天麟表示，選在蔡英文總統訪美前夕宣布擬與我們斷交，介入我們的選舉、影響我們的士氣，中國大陸對我們打壓沒有客氣，我們也不是塑膠的，台灣面對中國大陸凌厲的攻勢，全民會支持政府的作為。

國民黨李德維指出，宏國總統在他選舉時，就有說他即將跟中國大陸建交，我們自己的外交單位也要思考，什麼原因這麼多年邦交陷入窘境，對中華民國都是損失，希望外交部好好思考如何因應，不想有凱子外交如何實質穩固邦誼考驗執政黨能耐的時候。