中共中央紀委國家監委網站16日通報稱，重慶市人大常委會前副主任、黨組前副書記鄭洪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。包括鄭洪在內，今年目前已有8名中管幹部被中央紀委國家監委通報審查調查。

公開資料顯示，鄭洪出生於1955年5月，重慶江津人，中央黨校研究生，高級經濟師，高級政工師，1976年5月參加工作，1975年12月加入中國共產黨。

鄭洪的任職經歷主要集中在重慶市內，曾在重慶市下轄的多個區（市、縣）工作，先後擔任過江津市委副書記、大足縣委書記、合川市委書記、九龍坡區區長、九龍坡區委書記等職。

2008年，鄭洪升任重慶市人大常委會副主任、黨組成員，並於4年後兼任市總工會主席。2015年，鄭洪出任重慶市人大常委會副主任、黨組副書記，市總工會主席，後於2018年1月卸任。

此前落馬的七虎分別是：河北省人大常委會前副主任王雪峰；大陸國家菸草專賣局前黨組成員、副局長何澤華；山東省青島市政協主席汲斌昌；新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員焦小平；湖南省政協黨組成員、前副主席易鵬飛；遼寧省大連市政協主席、黨組書記郝宏軍；以及大陸國家能源投資集團有限責任公司前黨組成員、副總經理李東。