倒數4天，輕症免隔離政策就要上路，接下來要如何與病毒共存？台灣感染症醫學會指出，高達6成曾確診民眾認為生活受影響，7成長新冠患者都認為症狀對生活造成影響，平均就醫0.73次，且超過一半就醫後仍無改善，而最值得注意的是，高風險族群只有4成確診後有採用抗病毒藥物治療，顯示防範新冠重症仍有努力空間。

為了解新冠肺炎及長新冠對台灣民眾影響程度，台灣感染症醫學會今年2月針對全台確診民眾進行「新冠肺炎對生活影響調查」。調查結果發現，4成確診民眾自認有長新冠症狀；罹長新冠民眾平均就醫0.73次，其中就醫後未改善且認為仍需就醫治療以神經性症狀、心血管系統症狀最嚴重；僅4成高風險族群確診後接受口服抗病毒藥物治療，也就是說高達6成高風險族群未服用藥物。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，從問卷結果來看，台灣長新冠的發生比率不低，尤其高風險族群高達6成沒有採用口服抗病毒藥物治療，會增加長新冠症狀的發生，容易引發重症與死亡風險。

為何服用藥物比率這麼低？王復德表示，與病人自己輕忽關係較大，因目前社區藥局也都可以開立抗病毒口服藥物，他認為，許多高風險族群自認是輕症，不是不吃就是吃個一兩天就不吃，其實這樣更危險，容易日後出現抗藥性，他提醒，要完整吃完5天，把握5日黃金治療期使用口服抗病毒藥物治療，才能避免後續引發重症和長新冠症狀。

王復德並指出，根據問卷統計推估，長新冠患者平均就醫0.73次，若以全台灣一千多萬已確診者統計，健保資源至少約已投入至少18億支出治療長新冠。若以近期新增確診人數預估，每季恐約投入2億元健保資源，在國人健康與國家經費雙重打擊下，長新冠可說是台灣新危機。

台灣感染管制學會理事長陳宜君也指出，長新冠常見症狀包含容易疲勞、肌肉痠痛、思考或注意力下降、味覺或嗅覺異常、胸悶、呼吸困難等，症狀多元且遍及全身。且美國CDC統計指出，八成長新冠患者認為日常生活受限，其中對40-69歲民眾影響尤為明顯。

陳宜君表示，新冠肺炎不只會有長新冠問題影響生活，更可能損害多重器官造成長期傷害。根據研究追蹤顯示，近七成民眾確診半年後，至少有一處器官受損，肝臟、心臟、脾臟、肺臟等功能出現異常。國際權威期刊《Nature》研究公布，確診新冠後發生肺栓塞、心臟疾病、中風、糖尿病等風險皆大幅增加，甚至提升死亡風險約1.6倍。

至於3月20日輕症免隔離政策上路，陳宜君也提醒，民眾與病毒接觸的機會將大幅增加，應在家中備足快篩劑，一旦出現疑似症狀仍應快篩並尋求醫師診斷。

台灣感染症醫學會與社團法人台灣感染管制學會今年攜手打造「防疫胖卡專車」，載著防疫資訊前往全台北中南10據點，現場除將播放衛教動畫，也會有醫師親自舉辦講座並教導大家如何使用快篩。第一場預計將於3月18日於桃園藝文廣場舉辦，學會也打造新冠肺炎衛教網站，定期更新口服抗病毒藥物就醫地圖資訊，方便民眾與新冠病毒長期抗戰（Fight Covid-19衛教網站：https://reurl.cc/XLE6bg ）。

台灣感染症醫學會與社團法人台灣感染管制學會今年攜手打造「防疫胖卡專車」，載著防疫資訊前往全台北中南10據點。