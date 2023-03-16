這筆訂單使這家全球電子產品代工龍頭、約7成iPhone手機的組裝廠首度成為AirPod的供應商，亦突顯出這家蘋果主要供應商為了進一步將生產從中國轉移到其他地區所做的努力。

AirPods目前由一些中國供應商生產。

一名消息人士表示，鴻海將在印度南部泰倫迦納邦（Telangana）投資逾2億美元建造一座全新的AirPod工廠。目前尚不清楚蘋果這筆AirPod訂單價值多少。

消息人士表示，由於利潤相對較低，鴻海高層為了是否組裝AirPods討論了好幾個月，但最終選擇繼續爭取這筆訂單，以強化和 蘋果的關係，「如此一來，我們才更有可能獲得他們新產品的訂單」。

消息人士並表示，在印度設立生產基地，是蘋果提出要求的。鴻海子公司鴻騰精密（Foxconn Interconnect Technology Ltd，FIT）計畫今年下半年在泰倫迦納邦開始建造新廠，最快將於2024年底投入生產。另一位直接知情人士表示，鴻騰精密將在印度生產AirPods，但他未提供更多細節。

鴻海拒絕對此發表評論。蘋果尚未回應媒體置評請求。

目前尚不清楚鴻海生產AirPod的計畫，是否會對立訊精密等目前的AirPod供應商造成影響。

立訊尚未回復路透社的置評請求。