祝文宇指出，新竹帝寶並非是在蓋社區，而是在打造一個城市，這個開發案基地面積高達18萬坪，總共有9個小區，其中一小區為商業區，前2年主要工程做污水等基礎設施、公園等等，就多了40多億元，想要一個智慧城市一開始就要做整併，未來不止是光纖到府，以後就算是升級到6G、7G都沒問題。

愛山林新竹帝寶目前正在變更執照中，預期下週即將完成後，就會正式開賣，祝文宇說，目前已賣約300戶、金額大約70~80億元。寶山環北路作為連結新竹縣市與竹科交通的重要交通樞紐，隨著台積電加速擴建廠區，未來道路交通將面臨更大考驗，公部門投入5.4億餘元，將現有環北路2線道拓寬為四線道，共15米寬，預計今年上半年完成用地取得後，工程正式動工。

看好寶山交通優勢與發展潛力，寶山鄉農會決議購置新竹帝寶店面，打造旗艦新門市，預期未來新竹帝寶全區開發完成後，預估入住總戶數將近3000戶、近12000名長住人口外，更可吸引全台休閒遊遊人口、竹科就業族群的到訪，龐大車流與人潮，必能活絡農業經濟，促進農特產品的銷售。