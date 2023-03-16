「2023北海岸時尚藝術季」4月至5月將分別在淡水漁人碼頭遊艇碼頭、富基漁港登場，首度與台北時裝周結合，也推出亞洲首場融合NFT的新型態時裝秀，現場也會有院校街舞大賽。（蔡雯如攝）

「2023北海岸時尚藝術季」展演邀請名模王心恬領軍伊林模特兒群演藝最新時尚服裝。（蔡雯如攝）

新北市農業局今舉行「2023北海岸時尚藝術季」記者會，4月至5月將分別在淡水漁人碼頭遊艇碼頭、富基漁港登場，淡水漁人碼頭4月8日將舉行全亞洲首場融合NFT的新型態時裝秀；富基漁港則會在4月22日至5月27日、5月13日分別舉行輔大織品服裝學院時尚展覽、院校街舞大賽，讓大眾體驗「嗨漁港」時尚魅力。

北海岸時尚藝術季首度融合台北時裝週GIOIA PAN x BAYC x CLONE X，本次藝術季是由「針織女王」設計師潘怡良主導策展，將台北時裝週GIOIA PAN品牌秀移師淡水碼頭發表，結合遊艇、娛樂漁船及國際級夕陽美景，將時尚、漁業和海洋融合。

時裝週以海洋為主題，以無聊猿（BAYC）及克隆人（CLONE X）進行二創設計，讓虛擬人物穿上專屬服裝，在漁港時尚伸展台走秀，成為全亞洲首場融合NFT時裝秀，另外，展演也邀請名模王心恬領軍伊林模特兒群演藝最新時尚服裝，由台北城市科技大學妝管系師生團隊設計妝髮造型。

本次北海岸時尚藝術季也與中華民國街舞運動推廣協會合作，讓大學生體驗在富基漁港battle；輔大織品服裝學院學生也以海洋生態為題，設計出融合環保素材的畢業服飾，模特兒將在4月8日穿著走秀，4月22日至5月27日也將在富基漁港展出。

民眾除了可以欣賞時裝秀，市府也在舞台旁設置精品時尚市集，邀請精品香氛品牌NAMUA、緻飲用水JABO Water等近20家時尚商家進駐，現場還有中醫美顏品牌「巧絲顏」提供的中醫美容諮詢服務，與現場也安排當紅歌手陳華、胡恂舞演唱。

農業局表示，淡水碼頭和富基漁港4月1日起至5月31日也擴增實境(AR)，推出淡水福容大飯店、魚藏餐廳及富基漁港魚產品銷售中心等限定優惠，活動期間也推出免費搭娛樂漁船的活動，民眾只要在本月19日前到「稼日蒔光」臉書專頁貼文（https://www.facebook.com/agr.ntpc/）按讚，完成相關步驟就可參與抽獎，20名中獎者可攜伴在4月8日免費搭乘漁船，欣賞碼頭美景。

農業局長李玟表示，市府近年積極推動「嗨漁港」計畫，今年北海岸時尚藝術季首次結合台北時裝周，希望帶動地方漁港觀光，也提供舞台給新秀設計師和學子，創造共榮共好。