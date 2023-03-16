由政治大學傳播學院教授郭力昕、馮建三等學者所發起的「2023反戰聲明工作小組」，日前發表聲明，強調台灣不要成為美國霸權的「跟班」，停止任何挑釁中國，對此，民進黨立委趙天麟表示，這幾位學者跟高金素梅都是投降派，都是面對威脅屈膝派，符合北京利益的認知作戰，實在不屑一顧。

趙天麟批評，我們有這樣的學者腰桿挺不直，這樣的學者有負於國人的期待，面對北京威脅，做出這種喪權辱國的呼籲，中華民國面對威脅絕不屈服，面對威脅也絕不挑釁，但絕對不能夠像高金素梅或這些學者，在面對威脅配合北京認知作戰。

國民黨立委李德維則說，中華民國不需要去挑釁任何人，我們不挑釁中國大陸也不挑釁其他國家，依據憲法成為和平穩定安全的社會最重要，包含侯友宜市長所說，我們不要成為強權的棋子，不當A國的棋子，也不當B國的棋子，如何維持尊嚴和自主性很重要，單押一邊對中華民國地域有限是不利的。