實況主Toyz（左）接受派翠克拷問。（Up直播提供）

派翠克主持的網路辛辣談話節目《藝外爆紅》昨晚播出第5集，請來了話題不斷的當紅實況主Toyz（劉偉建），開頭就談到了篠崎泫捲入劈腿的事件看法，另外也還原與館長陳之漢的國稅局風波，並直接開嗆已準備好證據打臉館長，令粉絲們大呼過癮，吸引超過4萬人同時觀看，創下節目的最高在線人數，顯示Toyz流量霸主的威力。

Toyz一向直言的嗆辣風格，自開設YouTube頻道後就吸引眾多粉絲力挺，鮮少上節目的他，這次特別登上《藝外爆紅》，一開始就與派翠克針對篠崎泫的劈腿風波爭鋒相對，甚至當起主持人詢問起派翠克是否熟識陳零九，感性表示其實私下想過直接問篠琦鉉，但真的不敢，看到《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」主持群在限動上發出狐狸照的舉動很不解，認為此舉很不負責，令派翠克笑說：「之後會邀請五堅情等人來上節目，來一探究竟。」可見Toyz對於自己的女神捲入相當心疼。

講到與館長陳之漢近日的國稅局鬥爭，Toyz火力全開抨擊，開頭便大罵：「館長陳之漢是猴子！」並還原自己助理的家人致電去國稅局詢問館長便當店的來龍去脈，同時針對館長的多項指控做反擊，Toyz還原事情發生當時因為人在台中，無法即時了解所有狀況，所以無法直接對外界說明發生的一切，現在已釐清所有來龍去脈，並握有與國稅局當事人的關鍵錄音證據，周五會開直播公布錄音內容打臉館長，同時不排除對館長做恐嚇及妨礙名譽等事由提告，不少粉絲也在直播間留言力挺：「想看館長被打臉。」讓節目進入高潮。

隨後也對館長宣稱握有員工家人電話的這件事做出回應，質疑館長不是在說謊，就是透過不正當的手段取得個資，大酸館長的黑道背景，讓一票網友笑翻。講開了的Toyz更加碼開噴演藝圈大佬孫德榮，反擊孫暗指自己割韭菜之事完全沒求證，這種倚老賣老的行為不可取，節目的尾聲，被問到有無想要呼籲網友們的事情，Toyz則自嘲表示：「不要吸毒，大家一起反毒，很樂意擔任反毒大使。」

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