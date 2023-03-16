公司內還有舊制勞退勞工嗎？新北市勞工局統計，2020年迄今雇主未按月及未足額提撥的裁罰案件共40件，提醒事業單位應依法提撥，否則最高處45萬元罰鍰。勞工局將於6月8日舉辦勞工退休金制度及法令說明會，內容包括勞退新、舊制法令及實務介紹等課程，歡迎轄內事業單位至新北勞動雲網站報名參加。

勞工局提醒，事業單位除了依勞工薪資總額2％至15％範圍內按月提撥，也須每年檢視準備金專戶，確認是否足以給付當年度符合退休條件勞工所需的退休金，如不足應於當年度3月底前補足差額，勞工局將實施專案查核，若未足額提撥，可處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名等。

「勞工退休金條例」（勞退新制）於2005年7月1日施行，事業單位內如仍有選擇適用「勞動基準法退休金制度」（勞退舊制），或保留舊制工作年資尚未結清之勞工，事業單位即應於台灣銀行信託部提存準備金，當勞工符合退休條件時，用於支付舊制退休金。

依勞基法規定，具有舊制工作年資的勞工，符合「工作15年以上年滿55歲」、「工作25年以上」、「工作10年以上年滿60歲」得申請退休；或「年滿65歲」勞工，雇主強制其退休時，就須給付勞工舊制年資的退休金。

勞工局強調，只要勞工達到勞基法所定退休條件，可隨時向雇主提出退休申請，所以每年均會專案查核雇主是否按月提撥勞退準備金，有積欠月份應盡速補繳；另外勞工局也列管逾千家未足額提撥的事業單位，要求雇主詳實估算符退勞工所需退休金並足額提撥。