高雄水情嚴峻，日月光公司今（16）日在楠梓科技產業園區內日月光中水廠的綠科技教育館舉行「攜手同舟、惜水長流」中水回收達3000萬噸里程碑慶祝活動，約兩座阿公店水庫的水量。高雄市政府水利局長蔡長展出席並感謝日月光節約用水。

蔡長展表示，高雄市自3月8日起水情燈號由綠燈改為夜間減壓供水黃燈，面對乾旱現象可能持續，市府已於去年12月與水利署合作啟動備用高屏溪抗旱井鑿設工程，陸續完成並接入自來水供水系統，同時並積極調度營運中的鳳山與臨海再生水廠將每日增產1.3萬噸再生水以供應工業用戶使用，減少工業用戶端自來水使用需求，確保民生用水供應正常。

對於楠梓科技產業園區缺水嚴重，數家廠商叫水車載水。水利局說，此屬於零星個案，水壓不足是因為中油有一條從大寮往楠梓科技產業園區的水管破裂，已經派人搶修。園區也表示，有一家公司的管線老舊，所以利用晚間的減壓時段叫水車載水。

經發局對此回應，中油高雄煉油廠在高屏溪旁，設有19口水井抽取備援水源，以專管日供6萬噸直送廠區，市府已協調中油公司與楠梓科技產業園區管理單位，對於園區內有用水需求廠商就近取水，減低工業用戶用水影響。