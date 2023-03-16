網紅鳳梨（吳泓逸）以獨特台式風格走紅，instagram累積近98萬粉絲，他近來透露被百萬YouTuber「Joeman」邀約合體拍攝，沒想到抵達現場時才知道主題是「89對決」，未料詢問對方要如何協助拍攝時，對方回覆一個答案讓他當場傻眼。

鳳梨透露接到某位YouTuber電話，對方表示Joeman有個單元需要他才能完成拍攝，至於具體內容要見面再詳談，當下未多加思考便乾脆答應，直到碰面時詢問對方：「請問要拍攝什麼內容一定需要我協助」，未料Joeman的回覆竟是：「我們要拍攝一個題材是對決系列，這次主題是89對決」，讓鳳梨當下極度傻眼。

影片製作人眼見氛圍有些不對，連忙解釋：「你千萬不要誤會，我們不是要找你拍什麼不好的89，會找你是因為要拍很厲害、很神聖的89」，直白來說就是「奢華的89」，接著不忘大讚：「可謂是89界的天花板啊！絕非等閒之輩！是萬中選一」，對此，鳳梨反問對方：「89界的天花板大概是什麼」，沒想到Joeman及製作人竟異口同聲表示 ： 「還是89！只需要做你平時的自己即可」，讓他無言以對。

眼見鳳梨及Joeman兩位極具高人氣的神組合即將合作，網友相當期待呈現出來的成果，但也不忘揶揄： 「你已經升級變護國冥燈了，你超越89的天花板了」、「聽起來好像很厲害的感覺！那有沒有武林秘笈要練」、「 黑洗到白 不容易」、「可以做一集奢華的冥燈VS平價的冥燈嗎」。