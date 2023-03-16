各界關注普發6000元現金進度，財政部16日在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」，下午將進行朝野協商，對於普發現金的時間點，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，特別預算通過跟議程都是最快速度，並沒有特別卡住的點，他自己看起來不用到4月，民進黨協商時會朝3月底院會通過預算努力。

立法院長游錫堃今下午將率各黨團針對全民共享特別預算進行朝野協商，鄭運鵬指出，特別預算通過跟議程都是最快速度，並沒有特別卡住的點，最近外國友邦來訪立法院，院長行程很多，而朝野協商下午會開始，會用最快速度進入院會處理。

至於特別預算不僅是普發現金，國民黨立委李德維呼籲，預算部分在非普發現金的部分有不同看法，行政院跟執政黨要有彈性，否則讓朝野有更多不愉快就會被延宕。

鄭運鵬說，3800億不只普發現金，還有產業協助、勞健保挹注，現在看起來時程上不受1個月限制，也沒有特別障礙；對於普遍預估最快通過時間是4月11日，鄭運鵬指出，他自己看起來不用到4月，下午協商若能在3月底通過院會，民進黨團會朝這方向跟在野黨團溝通。

民進黨立委趙天麟也說，彈性一定會有，民進黨也不是鐵板一塊，彈性是真的還是假的，還是想讓執政黨發不出現金，這個值得思考。