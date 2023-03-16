日系外資表示，儘管上半年面臨半導體下滑的循環趨勢，但M31對2023年前景樂觀，目標是實現兩位數的營收年。看好M31的結構性前景完好，將在地緣政治風險升溫下，在多個市場持續獲得IP授權金成長，然而，這種積極的前景已反映在當前市占率中，故將其評等由優於大盤調降到持有。

另一方面，日系外資則看好，M31將受到地緣政治關係提振結構性前景，考慮到地緣政治，相信大陸將加速其在成熟節點和其他地區的半導體自給自足目標，還將建立當地半導體供應鏈，兩者都將可能會進一步刺激IP需求，使M31長期受益，故將M31目標價由500元調升到620元。

日系外資表示，M31去年第四季核心利潤低於預期，主要是外匯損失所致，單季每股賺4.98元。展望未來，儘管M31認為當前為半導體下行週期，一些項目將推遲到下半年，部分製程節點的專利費將受低到利用率影響，但仍看好在先進製程帶動下，全年營收將會有兩位數成長。

日系外資表示，預計M31今年將有更好的運營成本控制，運營支出年增長約12%，主要是因為其已經在2021~2022年投入3奈米設計工具的大部分投資。 這將有助於M31擴大其核心盈利能力，推動2023年營業利潤強勁增長。