去年與圈外好友W先生結婚的愛雅，在2021年經歷母親罹癌過世，92歲的父親也在今年大年初二離世，「學著適應沒有媽媽的日子一年多，今年的大年初二，我的父親，離開這個世界，陪媽媽回天上的娘家了。」近日，她在高點《震震有詞》分享父親失智長達十年的過程，以及母親離世後照顧父親的不捨。

愛雅回想父親失智的初期會一瞬間記憶力變差，「某一年父親看著稅務愣住，跟全家說無法再幫忙報稅」。相較於前幾日的靈活，父親突然的轉變讓全家人意識到有失智的可能，經過醫師判斷確定罹患失智症，決定請看護照顧父親。愛雅表示，父親一開始脾氣變差、分不清楚女兒們的名字，失智後脾氣更像小孩。初期由母親擔任主要照顧者，照顧過程父母親常常爭執，父親也會動輒喊著全身不適要掛急診、未照醫囑服用正確劑量的鎮定劑導致頭暈，上廁所時不要看護協助經常跌倒，「媽媽受不了了，要我搬回家住，我才體會到照顧者的辛苦。」

2021年母親檢查罹患血管瘤癌，從罹癌到離世僅三個多月，愛雅覺得母親可能因為重心放在照顧父親上，導致身體撞快加速惡化，在母親生病開始住院，全家人轉而照顧母親，暫時將父親交給看護，前後約三個月的時間，愛雅都沒能專心陪伴父親，直到母親過世前一晚，看護傳達父親想要去找母親聊天，「但媽媽隔天就走了，爸爸還跟看護說有跟媽媽講到話。」

母親離世後，愛雅搬回家中與父親同住成為主要照顧者，但她發現父親越來越不愛說話，沒特別跟父親聊到母親已經離世，「但在餵爸爸吃飯時，爸爸握住我的手，感覺他都知道只是也沒再提起媽媽。」愛雅在節目中邊描述也忍不住落淚，讓人更為鼻酸。

回想短短幾年經歷雙親陸續離世，愛雅陪伴父母親最後一段路，她說：「還好我有從北京返回台灣，還好我有搬回家裡住，沒有留下太多遺憾。」感性的愛雅也說，「媽媽彌留時手寫跟我說我讓她很放心，我也想跟爸爸媽媽說希望他們放心，我會努力生活。」