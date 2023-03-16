罹患肌肉萎縮症的李姓重度障礙者，申請心障礙者自立生活支持服務，但新北市政府社會局處分個人助理時數為60小時，李委由律師提起國內首宗身障者個人助理時數行政訴訟，台北高等行政法院16日判決撤銷60小時個人助理的處分，由社會局適法裁量後決定。可上訴。

李姓女子在2020年6月15日向新北市社會局申請身心障礙者自立生活支持服務，經社會局委託伊甸社會福利基金會於同日至李家中進行家訪評估後，核定她之身心障礙者自立生活支持服務內容「個人助理每月核定時數60小時，同儕支持服務，福利身分別為為低收入戶，於每月核定之個人助理時數內全額補助個人助理服務費用。」

李對於新北市政府社會局否准個人助理每月核定時數逾60小時部分不服，提起行政訴訟，請求核給個人助理每月核定時數684小時之行政處分。

北高行政法院審理後認為，新北市社會局核定李之個人助理每月時數為60小時而否准逾此時數之申請，並未依身心障礙者福利與服務需求評估及證明核發辦法、服務辦法之相關規定，循序踐行需求評估、籌組專業團隊確認評估結果，及以書面通知原告、依需求評估結果，經原告及同儕支持員共同擬訂自立生活計畫，始由被告審查核定之法定正當程序，已屬違法。

合議庭認為，社會局只以2020年補助計畫之預算規模，核定李之個人助理服務每月時數為60小時而否准逾此時數之申請，顯未依系爭規定及意見意旨，以李為主體及決策中心，尊重李本身意願與偏好，盤整、協調各機關提供之福利服務資源有裁量怠惰之違法。

合議庭指出，社會局除已核給原告之個人助理每月時數60小時外，應再核給李自立生活所需之個人助理時數若干，尚待社會局告踐行應行之法定程序，並為適法裁量後決定，李請求作成再核給其個人助理每月核定時數684小時之行政處分，此部分無理由，應予駁回。