據杭州2022年亞運會微信公眾號公告，作為美國暴雪娛樂製作的《爐石傳說》，在大陸境內是由網易公司代理營運，因雙方合作到期，未成功續約，導致伺服器處於終止狀態而不符條件，宣告被移出杭州亞運會項目。

據杭州亞運會專案設置程序要求，亞奧理事會於2021年11月確定杭州亞運會電子競技共設8個比賽項目，也是電競首次成為亞運會正式競賽專案。

由於美國暴雪娛樂公司製作的《爐石傳說》，在大陸境內是由網易公司代理營運的電競項目。日前因雙方商務合作到期、未就續約事項達成一致，導致該專案營運團隊及伺服器處於終止狀態，已不具備列入杭州亞運會電子競技專案的前置條件。

經亞奧理事會16日第五次協調委員會會議審議，決定取消《爐石傳說》專案設置，杭州亞運會電子競技將減為設置7個比賽項目。據了解，杭州2022年第19屆亞運會將於9月23日至10月8日舉行。